Великолукский суд поставил точку в споре заказчика и строителя бытовки

10:46, 10 июля 2026, ПАИ

Великолукский городской суд рассмотрел спор между заказчиком и исполнителем, возникший после строительства бытовки. В результате суд частично удовлетворил требования обеих сторон, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, стороны заключили договор, по которому исполнитель должен был изготовить, доставить и смонтировать бытовку до августа 2025 года. Стоимость работ составила 220 тысяч рублей.

Заказчик перечислил аванс в размере 120 тысяч рублей, однако оставшиеся 100 тысяч рублей после завершения работ не оплатил. Исполнитель обратился в суд с требованием взыскать задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами.

В ходе разбирательства также выяснилось, что исполнитель нарушил сроки исполнения договора, передав бытовку только в сентябре 2025 года. Кроме того, заказчик самостоятельно оплатил ее доставку на земельный участок, потратив 15 тысяч рублей, после чего подал встречный иск с требованием взыскать неустойку за просрочку и компенсировать расходы на транспортировку.

Суд постановил взыскать с заказчика в пользу исполнителя 100 тысяч рублей задолженности и 10 928 рублей процентов по статье 395 ГК РФ. Одновременно с исполнителя в пользу заказчика взыскана неустойка в размере 145 200 рублей за нарушение сроков выполнения работ.

В удовлетворении требования о возмещении расходов на доставку бытовки суд отказал, поскольку стоимость транспортировки не была включена в цену договора. Судебные расходы распределены между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.