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Общество

Прямой эфир из медиацентра ПАИ: НКО в Псковской области – регистрация, сферы, статистика

Брифинг, посвящённый деятельности некоммерческих организаций в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие государственные функции выполняет отдел по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области? Какое количество НКО зарегистрировано в регионе? Как можно зарегистрировать свою НКО? Какие сферы деятельности наиболее востребованы и популярны среди некоммерческих организаций?

На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский.

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