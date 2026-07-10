Прямой эфир из медиацентра ПАИ: НКО в Псковской области – регистрация, сферы, статистика

11:00, 10 июля 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый деятельности некоммерческих организаций в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие государственные функции выполняет отдел по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области? Какое количество НКО зарегистрировано в регионе? Как можно зарегистрировать свою НКО? Какие сферы деятельности наиболее востребованы и популярны среди некоммерческих организаций?

На эти и другие вопросы отвечает начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский.