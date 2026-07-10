Псковская область представила туристический потенциал на форуме сибирского гостеприимства

15:47, 10 июля 2026, ПАИ

Псковская область представила туристический потенциал на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» в Новосибирске, сообщили ПАИ в фонде инвестразвития региона. Форум входит в сетевую программу международного туристического форума «Путешествуй!».

Форум объединяет представителей всех субъектов России, лидеров отраслевых ассоциаций, профильных союзов и ведущих экспертов, создавая уникальную среду для обмена опытом и генерации новых идей.



Также на форуме работает выставка, на которой Туристский информационный центр Псковской области знакомит посетителей с туристическим потенциалом региона, его историей и главными достопримечательностями.

Врио руководителя филиала фонда инвестразвития Псковской области в Москве Светлана Леготина выступила в качестве спикера на сессии «Региональные инструменты развития туризма: обмен лучшими практиками». В ходе дискуссии были представлены успешные инвестиционные кейсы Псковской области в туристической сфере и намечены пути межрегионального взаимодействия, которые придадут новый импульс внутреннему туризму.