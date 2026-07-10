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Общество

Детскую площадку привели в порядок в микрорайоне Майский в Печорах

В Печорах по просьбе жителей микрорайона Майский скосили высокую траву вокруг детской площадки и вдоль пешеходных дорожек. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева в своём официальном канале на платформе MAX.

  • В микрорайоне «Майский» в Печорах привели в порядок детскую площадку
    Фото: из канала Надежды Васильевой в MAX
  • В микрорайоне «Майский» в Печорах привели в порядок детскую площадку
    Фото: из канала Надежды Васильевой в MAX
  • В микрорайоне «Майский» в Печорах привели в порядок детскую площадку
    Фото: из канала Надежды Васильевой в MAX

Родители в рамках Народной программы «Единой России» обратились к ней с просьбой помочь, так как детям было сложно пройти к площадке через заросли, вопрос касался уже не только внешнего вида, но и безопасности. «Ждать, пока проблема решится сама собой, люди уже не могли. Нужно было срочно искать выход из положения», – подчеркнула Надежда Васильева.

Она сообщила, что связалась с управляющей компанией «Новый квартал», которая обслуживает соседний дом. Хотя эта территория не находится в ведении УК и выполнять такие работы компания не обязана, коммунальщики откликнулись и организовали покос травы.

«Искренне благодарю руководство и сотрудников управляющей компании «Новый квартал» за отзывчивость и готовность сделать больше, чем требуют должностные обязанности. Уверена, что вопросы, связанные с безопасностью детей, должны решаться в первоочередном порядке. Когда есть желание помочь, решение всегда находится – спасибо всем, кто не остаётся в стороне», – подытожила она.

Отметим, что Народная программа «Единой России» в Псковской области стартовала в 2010 году по инициативе региональной общественной приёмной партии. Проект был задуман как механизм оперативной обратной связи с населением, особенно в отдалённых районах. Для этого по всей области в 2010 году были установлены специальные ящики для сбора предложений и наказов граждан – альтернатива очным приёмам, которые не всегда были доступны жителям сёл и деревень. Были собраны и обработаны тысячи инициатив, многие из которых были реализованы. Впоследствии проект эволюционировал.

Сейчас Народная программа партии «Единая Россия» – это масштабный документ, который определяет ключевые направления работы партии на длительный период. Это перечень обязательств партии перед гражданами, в котором зафиксированы цели и конкретные шаги к улучшению жизни, которые должны быть реализованы при участии депутатов, правительства и региональных властей.

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