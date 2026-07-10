С каждым годом аллергий у псковичей становится всё больше
С каждым годом аллергий у псковичей становится всё больше, сообщила врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Когда я начинала работать, аллергиков было меньше. Сейчас же аллергия буквально является платой за комфорт, урбанизацию и избыток продуктов питания на полках, ведь многие продукты сейчас – не что-то натуральное, а производные – те же молочные, мясные продукты, сладости. Плюс появилась масса новых материалов, которые используются в интерьерах. Мы ведь даже не может быть уверены, так ли хороша вода из бутылок», – расказала медик.
В ближайшие годы снижения числа аллергиков ждать не приходится. «Я слышала цифру, что около 40% страдают аллергией», – отметила Татьяна Пистрая.
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