С каждым годом аллергий у псковичей становится всё больше

14:18, 10 июля 2026, ПАИ

С каждым годом аллергий у псковичей становится всё больше, сообщила врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Когда я начинала работать, аллергиков было меньше. Сейчас же аллергия буквально является платой за комфорт, урбанизацию и избыток продуктов питания на полках, ведь многие продукты сейчас – не что-то натуральное, а производные – те же молочные, мясные продукты, сладости. Плюс появилась масса новых материалов, которые используются в интерьерах. Мы ведь даже не может быть уверены, так ли хороша вода из бутылок», – расказала медик.

В ближайшие годы снижения числа аллергиков ждать не приходится. «Я слышала цифру, что около 40% страдают аллергией», – отметила Татьяна Пистрая.