Более 500 НКО в Псковской области отчиталось по новой форме

13:53, 10 июля 2026, ПАИ

805 некоммерческих организаций в Псковской области должны были отчитаться по новой унифицированной электронной форме. Об этом сообщил начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июля.

На момент брифинга отчиталось 502 организации. По сравнению с прошлым годом, когда отчиталось 439 организаций, количество выросло.

Станислав Рафальский отметил, что в этом году Минюст не применяет меры реагирования в связи с мораторием, установленным Правительством РФ.

Ведомство совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр сопровождения НКО по Псковской области» проводило тренинги и семинары, помогая организациям в заполнении новых форм. Порядка 130 отчётов было заполнено при содействии специалистов центра.

Гость медиацентра отметил, что специалисты продолжают оказывать помощь руководителям НКО и проводить консультации. Обратиться в центр сопровождения НКО можно по телефону 8-905-295-56-10. «Наш телефон – (8 8112) 33-10-96, дополнительный – 311 или 312. У нас стоит станция, которая просит назвать добавочный номер. Номер 311 – это специалисты отдела. 312 – непосредственно мой номер, по которому можно также получить консультацию в полном объёме», – сказал спикер.

Отметим, в реестре некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории Псковской области, на данный момент находится 1 129 организаций. С начала года в регионе зарегистрировали 13 новых НКО. В этом году для некоммерческих организаций введена новая единая электронная унифицированная форма отчёта.