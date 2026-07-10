Врач из Пскова: Игнорирование аллергического насморка может привести к бронхиальной астме

14:04, 10 июля 2026, ПАИ

Псковичи годами живут с дыхательным дискомфортом и «лечатся» сосудосуживающими каплями, привыкая к аллергии, рассказала врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Однако это ненормально, и долго сосудосуживающими каплями пользоваться нельзя. Это приводит к побочным эффектам со стороны слизистой и к системным заболеваниям. Многие об этом не думают и используют препараты без назначения врача», – констатировала Татьяна Пистрая.

Если долгое время игнорировать аллергический насморк, то он может перерасти в бронхиальную астму, которая поражает нижние дыхательные пути и является гораздо более тяжёлым заболеванием, чем собственно насморк.

«Отсутствие нормального дыхания носом приводит к тому, что человек не дышит как следует, не высыпается, так как во время сна пересыхает слизистая. Всё это происходит, даже если насморк всего несколько дней, а многие годами игнорируют своё состояние», – отметила Татьяна Пистрая.

Кроме того, медик констатировала, что многие пациенты считают, что у них не аллергия, а «просто ОРВИ».