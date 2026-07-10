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Спорт

Псковские ветераны СВО участвуют в Кубке России по практической стрельбе

Ветераны специальной военной операции из Псковской области участвуют во втором этапе Кубка России по практической стрельбе «Стальной характер». Соревнования проходят в Курске с 10 по 12 июля, сообщили ПАИ в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.

Фото: Ассоциация ветеранов СВО по Псковской области

Как отметили организаторы, совместный проект Совета ветеранов СВО и Федерации практической стрельбы России призван вовлечь в спорт бойцов, получивших ранения при выполнении боевых задач и проходящих в настоящее время реабилитацию.

Турнир проводится второй раз.

«Пусть ваши навыки, дисциплина и боевой дух принесут сборной Псковской области заслуженные победы, высокие места в турнирной таблице и гордость за родной регион. Крепкого здоровья, стойкости и удачи во всех упражнениях! Ни пуха ни пера!» – пожелали в ассоциации ветеранов.

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