Псковские ветераны СВО участвуют в Кубке России по практической стрельбе

15:00, 10 июля 2026, ПАИ

Ветераны специальной военной операции из Псковской области участвуют во втором этапе Кубка России по практической стрельбе «Стальной характер». Соревнования проходят в Курске с 10 по 12 июля, сообщили ПАИ в Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области.

Как отметили организаторы, совместный проект Совета ветеранов СВО и Федерации практической стрельбы России призван вовлечь в спорт бойцов, получивших ранения при выполнении боевых задач и проходящих в настоящее время реабилитацию.

Турнир проводится второй раз.

«Пусть ваши навыки, дисциплина и боевой дух принесут сборной Псковской области заслуженные победы, высокие места в турнирной таблице и гордость за родной регион. Крепкого здоровья, стойкости и удачи во всех упражнениях! Ни пуха ни пера!» – пожелали в ассоциации ветеранов.