Грозы прогнозируются в Псковской области 12 июля

14:18, 11 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 июля. Ночью местами, днём в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе местами сильный порывистый.

Температура воздуха по области ночью составит +11...+16 градусов, днём – +25...+30 градусов. Атмосферное давление низкое.