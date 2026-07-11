Грозы прогнозируются в Псковской области 12 июля
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 июля. Ночью местами, днём в большинстве районов прогнозируются кратковременные дожди, днём местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе местами сильный порывистый.
Температура воздуха по области ночью составит +11...+16 градусов, днём – +25...+30 градусов. Атмосферное давление низкое.
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