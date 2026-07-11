Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» получил в дар картину, написанную героем

15:00, 11 июля 2026, ПАИ

В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области состоялась церемония передачи картины, автор которой – ветеран СВО Алексей Ильвес, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Саму картину художник создал еще до того момента, как принял решение встать на защиту Отечества. На ее написание вдохновил поступок Анны Ивановой, которая дала отпор украинским военным. В состав добровольческого подразделения Алексей вошел в апреле 2024 года, а в мае 2025 года погиб при выполнении боевых задач.

Передала картину в филиал фонда вдова героя Анастасия Ильвес: «Алексей всегда хотел, чтобы картины, которые он писал, висели в хорошем месте. За год, который я была вместе с филиалом Фонда «Защитники Отечества», я почувствовала, что это то самое место, здесь я получила невероятную поддержку, помощь. Я хотела, чтобы эта картина была здесь, и вместе с ней жила память о моем супруге».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова супругу героя поприветствовала его заместитель Ольга Тимофеева. «Всегда непросто принять решение передать семейную ценность – это достаточно серьезный акт, и сегодня мы благодарим вас за этот дар в адрес филиала фонда», – сказала она.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева отметила уникальность происходящего – передача такой работы состоялась впервые в истории филиала: «Для нас большая честь – хранить эту уникальную картину. Уверена, что вся наша профессиональная семья, все, кому мы помогаем, с такой же гордостью будем нести это знамя и здесь, в тылу, приближать нашу общую победу, за веру в которую отдал жизнь Алексей Ильвес».

В завершение церемонии передачи картины Ольга Тимофеева и Надежда Васильева обсудили с Анастасией Ильвес возможность организации экспозиции с использованием работ ее супруга.