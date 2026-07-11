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Псковский филиал фонда «Защитники Отечества» получил в дар картину, написанную героем

В филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области состоялась церемония передачи картины, автор которой – ветеран СВО Алексей Ильвес, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

Фото здесь и далее: филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области

Саму картину художник создал еще до того момента, как принял решение встать на защиту Отечества. На ее написание вдохновил поступок Анны Ивановой, которая дала отпор украинским военным. В состав добровольческого подразделения Алексей вошел в апреле 2024 года, а в мае 2025 года погиб при выполнении боевых задач.
Передала картину в филиал фонда вдова героя Анастасия Ильвес: «Алексей всегда хотел, чтобы картины, которые он писал, висели в хорошем месте. За год, который я была вместе с филиалом Фонда «Защитники Отечества», я почувствовала, что это то самое место, здесь я получила невероятную поддержку, помощь. Я хотела, чтобы эта картина была здесь, и вместе с ней жила память о моем супруге».

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова супругу героя поприветствовала его заместитель Ольга Тимофеева. «Всегда непросто принять решение передать семейную ценность – это достаточно серьезный акт, и сегодня мы благодарим вас за этот дар в адрес филиала фонда», – сказала она.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева отметила уникальность происходящего – передача такой работы состоялась впервые в истории филиала: «Для нас большая честь – хранить эту уникальную картину. Уверена, что вся наша профессиональная семья, все, кому мы помогаем, с такой же гордостью будем нести это знамя и здесь, в тылу, приближать нашу общую победу, за веру в которую отдал жизнь Алексей Ильвес».

В завершение церемонии передачи картины Ольга Тимофеева и Надежда Васильева обсудили с Анастасией Ильвес возможность организации экспозиции с использованием работ ее супруга.

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