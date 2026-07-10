Словом и делом. Путин повышает статус русского

15:10, 10 июля 2026, ПАИ

По итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка при президенте России официальный сайт главы государства опубликовал развёрнутый перечень президентских поручений. Документ получился весомым – и по содержанию, и по масштабу охвата.

Пожалуй, самое показательное в новом пакете поручений – это системность. Есть выстроенная вертикаль: от ребёнка, только открывающего первую книгу, до студента, осваивающего курс «Русский язык как государственный» в вузе.

Специальные языковые смены в детских лагерях, конкурсы «Читаем всей семьёй» и «Знание. Авторы», участие государственных театров в чтецких программах в школах – всё это не разрозненные инициативы, а элементы единой воспитательной среды. Туда же встраивается и День детской книги: президент поручил подготовить соответствующий указ. Символично и давно назревшее решение.

Отдельного внимания заслуживает поручение проверить, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям ЕГЭ. Эта задача – про честность системы перед учениками. Ребёнок учится по одним материалам, а на экзамене сталкивается с другой логикой. Разрыв между учебником и проверочным форматом – давняя боль и учителей, и родителей. Хорошо, что на неё наконец обратили внимание на федеральном уровне.

Среди поручений заметное место занимает всё, что связано с именем Пушкина. Создание «Российского Пушкинского общества» в статусе общероссийской общественно-государственной организации, присвоение государственному институту русского языка имени Пушкина статуса единого научно-методического центра по экспертизе учебных материалов и, наконец, поручение содействовать подготовке к столетию мемориального музея-квартиры поэта в 2027 году.

Пушкин здесь не просто литературный символ. Это бренд, который работает и внутри страны, и за её пределами. Его имя давно стало синонимом русского языка как такового, в том числе для иностранной аудитории. Институализация этого образа через конкретные организационные решения – шаг логичный и прагматичный.

Два поручения стоят особняком, и оба важны.

Первое: проанализировать нормы использования государственного языка в рекламе и публичной информации. Это прямой ответ на то, что раздражает многих, – засилье иностранных слов в вывесках, слоганах, названиях. Язык торговых центров и рекламных билбордов давно живёт по своим законам, слабо связанным с нормами литературной речи. Аудит назрел.

Второе: дополнительные меры в поддержку развития русского жестового языка. Это – про инклюзию, про признание того, что язык существует в разных формах, и каждая из них заслуживает внимания государства. Хорошее решение, которое нередко теряется на фоне громких культурных инициатив.

Отдельный блок поручений касается продвижения русского языка за рубежом. Президент дал указание содействовать Международной организации по русскому языку в её работе по укреплению статуса русского как языка межнационального общения. Это про диаспору, про постсоветское пространство, про все те сообщества, где русский язык остаётся живым инструментом коммуникации вне зависимости от политической конъюнктуры.

Не менее значимо и поручение о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов России. Это про внутреннее многообразие страны, где русский язык является государственным, но не единственным. Уважение к языкам народов – это и уважение к самой России в её сложности и многогранности.

Всё вместе это складывается в отчётливую картину: государство рассматривает язык как стратегический ресурс. Не декоративный, а реальный. Язык – это мягкая сила, это механизм передачи ценностей, это инфраструктура культуры.

Когда язык силён – сильна и культура. Когда сильна культура – крепче и страна. В этой логике нет ничего нового: так думали и Ломоносов, и Ушинский, и все, кто занимался просвещением всерьёз. Новое здесь – это конкретные поручения с конкретными исполнителями и конкретными сроками. А значит, есть основания ожидать не только деклараций, но и результатов.