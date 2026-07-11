Дождливый день прогнозируется сегодня в Псковской области
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 11 июля. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области днём +21...+26 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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