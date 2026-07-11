Дождливый день прогнозируется сегодня в Псковской области

09:26, 11 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 11 июля. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области днём +21...+26 градусов.

Атмосферное давление низкое.