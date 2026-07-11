В Псковском округе продолжается благоустройство многофункциональной площадки для отдыха

10:29, 11 июля 2026, ПАИ

В деревне Соловьи Псковского муниципального округа продолжается обустройство многофункциональной площадки для отдыха жителей. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в мессенджере MAX.

Ход работ проконтролировали глава округа Наталья Фёдорова, депутат Законодательного Собрания Псковской области Ирина Толмачёва и руководитель теротдела «Черёха‑Кирово» Геннадий Иванов.

Благоустройство общественной территории между домами № 3, 4, 6 и 7 ведётся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы стартовали в конце мая – это третья общественная территория, благоустраиваемая в округе в текущем сезоне.

За счёт экономии, образовавшейся после контрактации объектов в Писковичах и Родине, к средствам добавили финансирование из районного бюджета. Это позволило синхронизировать реализацию ещё нескольких проектов на площадке в Соловьях.

На данный момент завершены подготовительный этап, планировка территории, обустройство безопасного покрытия и монтаж детской игровой площадки. Дополнительные элементы к ней установил местный ТОС – за счёт гранта, выигранного на конкурсной основе. Благодаря этому инфраструктурой теперь могут пользоваться дети разных возрастов.

Сейчас подготовлена площадка под монтаж воркаут‑зоны – её элементы предстоит установить. Также в планах – обустройство парковки.

Наталья Фёдорова обсудила с подрядчиком и профильными специалистами дальнейшие этапы работ. Участники встречи также наметили планы по озеленению территории после завершения основного комплекса работ.