Псковская область вошла в число лидеров по развитию беспилотных технологий

09:54, 11 июля 2026, ПАИ

Псковская область вошла в число лидеров по развитию беспилотных технологий, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Рейтинг, разработанный по поручению президента России, формировался на основе 29 показателей. В их числе – скорость выдачи разрешений на использование беспилотников и объём рынка услуг с применением БПЛА. Высокую оценку региону дал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на XVI Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

На практике беспилотные летательные аппараты в Псковской области уже задействуют в разных сферах. С их помощью ликвидируют очаги борщевика Сосновского, вносят удобрения на полях, а также проводят мониторинг лесопожарной обстановки.

«Развитие беспилотных технологий – важное направление для региона: мы не только внедряем БПЛА в экономику и социальную сферу, но и системно готовим кадры, чтобы укреплять технологический суверенитет страны», – подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Успешно осваивают перспективное направление и юные инженеры: учащиеся псковского «Кванториума» в 2025 году заняли второе место в треке «Логистические системы с БАС» на интенсиве «Архипелаг».

В текущем году команда «AeroPskov» стала абсолютным победителем Национальной технологической олимпиады по профилю «Летающая робототехника». Отдельно стоит отметить успех воспитанника «Кванториума» Алексея Сергеева он одержал победу в индивидуальном зачёте.

«Обучая школьников в «Кванториуме», мы готовим топовые кадры для технологического суверенитета нашей страны», – отметил губернатор.

Развитие беспилотных технологий и создание условий для обучения специалистов в этой сфере – одна из ключевых задач национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Работа в «Кванториуме» позволяет формировать кадровый резерв, необходимый для устойчивого технологического развития региона и страны, добавил глава региона.