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Общество

Июльские выходные в Пскове: куда сходить

Афишу мероприятий для жителей и гостей Пскова представил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Иллюстрация из канала Бориса Елкина в MAX

В субботу, 12 июля, псковичей и туристов ждут сразу несколько краеведческих активностей:

  • В 10:00 – прогулка за городом с рассказом об истории места и живописными видами. Место сбора: улица Любятовская, 2 (у Никольского храма в Любятово);
  • В 12:00 – экскурсия по древним улочкам с раскрытием тайн псковского правителя. Место сбора: Кремль, 4 (у крыльца Приказной палаты);
  • В 13:00 в библиотеке имени Василёва (площадь Ленина, 3) пройдёт мероприятие, посвящённое богатому прошлому города;
  • В 15:00 там же, в библиотеке имени Василева, состоится кинопоказ советской кинокомедии Леонида Гайдая «Деловые люди».

Для любителей активного отдыха в воскресенье, 13 июля, подготовлена краеведческая пробежка по Завеличью – спорт и городские истории в одном маршруте. Старт в 14:00 от храма Иоанна Предтечи (улица М. Горького, 1А).

Организаторы приглашают всех желающих провести выходные познавательно и с пользой.

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Июльские выходные в Пскове: куда сходить


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