Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская «Дружина» отмечает трёхлетие

11 июля АНО «Дружина» празднует третью годовщину со дня образования. В рядах организации – свыше двух тысяч человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в MAX.

Фото здесь и далее: из канала Михаила Ведерникова в MAX

Дружинники ежедневно решают широкий круг задач. В их числе – охрана критической инфраструктуры, патрулирование объектов топливно‑энергетического комплекса, выявление мест возможного запуска БПЛА, а также пресечение террористической деятельности.

Значительный вклад дружинники вносят в обеспечение общественной безопасности: только в 2026 году они участвовали в охране порядка на 328 массовых мероприятиях по всей области. Невельский и Себежский филиалы организации активно содействуют пограничному управлению ФСБ на российско‑белорусском участке границы. Кроме того, дружинники патрулируют водные объекты, пресекая нарушения и борьбу с браконьерством.

Отдельная важная линия работы – противопожарная деятельность. Добровольные пожарные команды из Псковского и Дновского районов ликвидировали десять ландшафтных пожаров, а также в течение пяти дней помогали бороться с возгоранием на полигоне ТБО под Порховом.

В настоящее время дружинники задействованы в оказании помощи водителям: они организуют порядок на АЗС и информируют автомобилистов о правилах и ограничениях, введённых сетевыми операторами.

«Дорогие друзья! Спасибо за вашу бдительность, мужество и готовность служить на благо Псковской земли и наших жителей! С праздником!» – обратился к участникам организации Михаил Ведерников.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






11 июля 2026

Дружинники и волонтёры помогают организовать работу АЗС в Псковской области
11 июля 2026

В Великих Луках временно перекроют участок улицы Мурманской из‑за ремонта теплосети
11 июля 2026

В музее-заповеднике «Михайловское» продолжается набор участников на конкурс «Мы и Пушкин»
11 июля 2026

В Псковской области состоялось 155‑е заседание избиркома
11 июля 2026

Предложения по увеличению налоговых поступлений рассмотрели в Псковской области
11 июля 2026

Псковская «Дружина» отмечает трёхлетие
11 июля 2026

В Псковском округе продолжается благоустройство многофункциональной площадки для отдыха

11 июля 2026

Июльские выходные в Пскове: куда сходить


© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...