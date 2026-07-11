Псковская «Дружина» отмечает трёхлетие

10:51, 11 июля 2026, ПАИ

11 июля АНО «Дружина» празднует третью годовщину со дня образования. В рядах организации – свыше двух тысяч человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в MAX.

Дружинники ежедневно решают широкий круг задач. В их числе – охрана критической инфраструктуры, патрулирование объектов топливно‑энергетического комплекса, выявление мест возможного запуска БПЛА, а также пресечение террористической деятельности.

Значительный вклад дружинники вносят в обеспечение общественной безопасности: только в 2026 году они участвовали в охране порядка на 328 массовых мероприятиях по всей области. Невельский и Себежский филиалы организации активно содействуют пограничному управлению ФСБ на российско‑белорусском участке границы. Кроме того, дружинники патрулируют водные объекты, пресекая нарушения и борьбу с браконьерством.

Отдельная важная линия работы – противопожарная деятельность. Добровольные пожарные команды из Псковского и Дновского районов ликвидировали десять ландшафтных пожаров, а также в течение пяти дней помогали бороться с возгоранием на полигоне ТБО под Порховом.

В настоящее время дружинники задействованы в оказании помощи водителям: они организуют порядок на АЗС и информируют автомобилистов о правилах и ограничениях, введённых сетевыми операторами.

«Дорогие друзья! Спасибо за вашу бдительность, мужество и готовность служить на благо Псковской земли и наших жителей! С праздником!» – обратился к участникам организации Михаил Ведерников.