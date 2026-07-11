Предложения по увеличению налоговых поступлений рассмотрели в Псковской области

11:43, 11 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание, на котором были рассмотрены предложения регионального Управления Федеральной налоговой службы по увеличению налоговых поступлений в бюджеты региона и муниципалитетов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Предложенный план включает разделы по легализации теневой занятости, усилению контроля за использованием схем дробления бизнеса, сокращению недоимки по налоговым платежам, отмене неэффективных налоговых льгот, вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных имущественных комплексов, совершенствованию регулирования в сфере налоговых отношений. Также предусмотрены мероприятия просветительского характера с бизнес-сообществом и населением.

В результате реализации мероприятий прогнозируется получение дополнительных доходов в консолидированный бюджет Псковской области в ближайший четырехлетний период в сумме порядка 4,4 млрд рублей.

Мероприятия предполагается реализовывать налоговой службой в эффективном межведомственном взаимодействии с органами власти всех уровней. «Исполнительные органы и органы местного самоуправления в этой работе прошу ФНС оказывать всю возможную поддержку. Наполнение муниципальных и регионального бюджетов сейчас – крайне важная задача с учетом того, сколько у нас расходных статей, в том числе непредвиденных. Они, к сожалению, достаточно ресурсные», – отметил Михаил Ведерников.