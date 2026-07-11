В Псковской области состоялось 155‑е заседание избиркома

11:49, 11 июля 2026, ПАИ

В ходе 155‑го заседания Избирательной комиссии Псковской области принят ряд важных решений, связанных с предстоящими выборами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избиркома региона.

Комиссия заверила единый список кандидатов и список кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутые Псковским региональным отделением партии «Единая Россия». Также зарегистрированы уполномоченные представители этого избирательного объединения – в том числе отвечающие за финансовую часть кампании.

Отдельное внимание уделено информированию избирателей: комиссия утвердила реализацию проекта «ИнформУИК» на территории региона. В его рамках предусмотрено адресное оповещение граждан о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва — через поквартирный и подомовой обход.

Кроме того, утверждён график работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приёму заявлений о включении избирателя в список по месту нахождения — это касается как выборов в Госдуму, так и выборов в региональное Законодательное Собрание.

Также в рамках заседания назначен член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.