В Великих Луках временно перекроют участок улицы Мурманской из‑за ремонта теплосети

12:39, 11 июля 2026, ПАИ

В Великих Луках в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети временно прекратят движение транспорта на улице Мурманской. Ограничения будут действовать с 14 по 28 июля, сообщили ПАИ в пресс‑службе администрации города.

Перекрытие затронет участок дороги в районе жилых домов № 3 и № 4. Для автомобилистов подготовили маршрут объезда: он проходит по улице Ботвина, переулку Некрасова, улице Печорской и улице 3‑й Ударной Армии.

Власти просят водителей учитывать изменения при планировании поездок.