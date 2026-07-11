В Великих Луках временно перекроют участок улицы Мурманской из‑за ремонта теплосети
В Великих Луках в связи с капитальным ремонтом участка тепловой сети временно прекратят движение транспорта на улице Мурманской. Ограничения будут действовать с 14 по 28 июля, сообщили ПАИ в пресс‑службе администрации города.
Перекрытие затронет участок дороги в районе жилых домов № 3 и № 4. Для автомобилистов подготовили маршрут объезда: он проходит по улице Ботвина, переулку Некрасова, улице Печорской и улице 3‑й Ударной Армии.
Власти просят водителей учитывать изменения при планировании поездок.
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