Дружинники и волонтёры помогают организовать работу АЗС в Псковской области

13:00, 11 июля 2026, ПАИ

В Псковской области продолжается внедрение новых правил разделения потоков автомобилей на АЗС. В организации порядка на заправках активно участвуют дружинники и волонтёры, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале MAX.

По словам главы региона, общественники выполняют важную вспомогательную работу: инструктируют водителей, раздают информационные листовки, а при необходимости оказывают содействие сотрудникам АЗС.

Михаил Ведерников поблагодарил добровольцев за вовлечённость. «По отзывам, которые получаю, с появлением волонтёров и дружинников процесс стал более организованным и спокойным», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Псковская область получит увеличенный объём поставок топлива на АЗС.