Дружинники и волонтёры помогают организовать работу АЗС в Псковской области
В Псковской области продолжается внедрение новых правил разделения потоков автомобилей на АЗС. В организации порядка на заправках активно участвуют дружинники и волонтёры, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале MAX.
По словам главы региона, общественники выполняют важную вспомогательную работу: инструктируют водителей, раздают информационные листовки, а при необходимости оказывают содействие сотрудникам АЗС.
Михаил Ведерников поблагодарил добровольцев за вовлечённость. «По отзывам, которые получаю, с появлением волонтёров и дружинников процесс стал более организованным и спокойным», – отметил он.
Ранее сообщалось, что Псковская область получит увеличенный объём поставок топлива на АЗС.
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