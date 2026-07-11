Псковские полицейские посетили детские оздоровительные лагеря региона

13:46, 11 июля 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области побывали в детских оздоровительных лагерях региона в рамках акции «Каникулы с Общественным советом». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе встреч стражи порядка напомнили ребятам о правилах безопасного поведения – у водоёмов, в быту и на улице. Отдельное внимание уделили основам дорожной безопасности: подросткам рассказали, как вести себя на проезжей части, какие требования действуют при езде на велосипедах и самокатах, а также подчеркнули важность использования светоотражающих элементов в тёмное время суток.

Инспектор по делам несовершеннолетних разъяснил детям правила личной безопасности в интернете, а также рассказал об административной и уголовной ответственности – эта часть беседы была направлена на повышение правовой грамотности несовершеннолетних.

В завершение мероприятия организаторы пожелали ребятам безопасных каникул, полных ярких и позитивных эмоций.