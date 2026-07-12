Обвиняемого по делу о краже продолжают разыскивать в Псковском районе

15:59, 12 июля 2026, ПАИ

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району разыскивает 56-летнего Сергея Парфенюка. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, обвиняемый скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 59-33-00, 59-33-10, 8-911-380-44-05, а также по номерам 102 или 112.