Почта по-прежнему остаётся важной частью нашей жизни – Борис Елкин

15:35, 12 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников почты с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

В своём поздравлении глава города отметил, что, несмотря на эпоху мессенджеров и электронной почты, почта по-прежнему остаётся важной частью жизни людей. Она связывает города и сёла, помогает родным и близким делиться новостями, доставляет не только посылки и бандероли, но и частичку тепла – будь то открытка от внука, долгожданный заказ или весточка из другого края страны.

«От всей души поздравляем всех работников почтовой связи с профессиональным праздником! Желаем здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и как можно больше поводов для радости. Пусть каждый рабочий день будет чуть легче, а в ответ на заботу люди отвечают благодарностью», – написал Борис Елкин.