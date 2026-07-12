XVII Международный пленэр профессиональных художников стартовал в Пскове

16:47, 12 июля 2026, ПАИ

XVII Международный пленэр профессиональных художников «Псков приглашает друзей-2026» стартовал в Пскове сегодня, 12 июля, сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Традиционно пленэр организует Детская художественная школа города Пскова. Борис Елкин подчеркнул, что в течение десяти дней древний Псков и его живописные окрестности будут вдохновлять мастеров кисти из России и Республики Беларусь. В этом году участниками пленэра стали художники из Новополоцка, Пинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Великого Новгорода и Пскова.

«Участников объединяет любовь к пленэрной живописи, стремление к творческому поиску и желание запечатлеть красоту и богатое историческое наследие Псковской земли. В программе – работа в Пскове, Изборске, Печорах и на острове Залита», – написал глава Пскова.

Итогом творческой работы станет традиционная выставка, которая откроется 21 июля в 14:00 в выставочном зале Детской художественной школы (улица Конная, 30).

Борис Елкин пригласил псковичей и гостей города познакомиться с работами художников и увидеть Псковский край глазами талантливых мастеров.