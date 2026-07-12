В СФ предупредили о схеме мошенников с просьбой одолжить телефон

16:59, 12 июля 2026, ПАИ

Мошенники начали использовать нестандартную схему обмана: они могут в общественном месте обратиться с просьбой одолжить телефон для звонка, а после получения в руки устройства - изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов на свой номер для последующих махинаций с аккаунтами. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По словам сенатора, такая просьба в людном месте кажется обычной ситуацией – у человека якобы разрядился смартфон или он потерял устройство и не может связаться с близкими или водителем такси. В этот момент многие готовы помочь, и именно на этом доверии строится мошенническая схема.

Артем Шейкин пояснил, что современный смартфон – это не просто устройство для звонков. В нём привязаны банковские приложения, мессенджеры, почта, «Госуслуги», личные кабинеты и коды подтверждения. Если человек передаёт незнакомцу разблокированный телефон, даже на короткое время, он фактически даёт ему возможность посмотреть номер, открыть настройки, проверить сообщения или изменить параметры связи. В отдельных случаях злоумышленник может настроить переадресацию вызовов, получить доступ к СМС или уведомлениям, а затем использовать это для входа в аккаунты владельца.

Сенатор подчеркнул, что особенно опасно, когда после таких манипуляций коды подтверждения и звонки от банков начинают уходить не владельцу телефона, а мошеннику. Человек может не сразу понять, что потерял контроль над важным каналом связи. При этом схема выглядит не как классическое мошенничество – у человека не требуют деньги, не угрожают и не представляются сотрудником банка, всё построено на бытовой просьбе.

Артем Шейкин предостерег, что это не значит, что помогать людям нельзя, но с учётом роста мошеннической опасности делать это нужно крайне осторожно. Если незнакомцу действительно нужно срочно позвонить, лучше самому набрать номер, включить громкую связь и не выпускать телефон из рук. Не следует передавать разблокированное устройство, давать возможность открывать мессенджеры, заходить в настройки или отправлять СМС. При сомнениях можно предложить обратиться к сотруднику охраны, полиции или администрации общественного места.

Парламентарий заключил, что после любого подозрительного эпизода стоит проверить настройки переадресации, убедиться, что в аккаунтах не появились новые устройства или активные сессии, а также обратить внимание, приходят ли СМС и звонки в обычном режиме.