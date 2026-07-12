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Общество

Михаил Ведерников рассказал о псковском краеведе Иване Василёве

Новый выпуск рубрики «Русской славы земля», посвящённый Ивану Ивановичу Василёву, представил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX. На этой неделе исполнилось 190 лет со дня рождения краеведа, историка, писателя и почётного гражданина города Пскова.

Глава региона отметил, что есть люди, которые не просто хранят историю, а возвращают в общественную память то, что могло бы остаться на страницах старых книг и архивных дел. Иван Василёв был одним из таких.

«За свою жизнь он создал около 50 трудов, больше половины которых посвящены нашему краю – его истории, географии, археологии, памятникам и статистическим данным. Ряд своих работ он посвятил восстановлению исторической памяти – возвращению полузабытых имён и событий», – написал Михаил Ведерников.

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