Кинолог объяснил, почему жара для собак гораздо опаснее холода

15:50, 12 июля 2026, ПАИ

Любое воздействие экстремальных температур вредно для организма, однако физиологические особенности собак таковы, что жара гораздо опаснее для них, чем холод. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, призвав владельцев уделять питомцам летом больше внимания.

По словам кинолога, статистика показывает, что собаки погибают в жару намного чаще, чем в морозы. Основная проблема заключается в стремительном развитии теплового удара – иногда хозяева даже не успевают заметить первые симптомы. Он также отметил, что летом владельцы нередко становятся более расслабленными, позволяя питомцам подолгу гулять или лежать на солнце, что только увеличивает риск.

Владимир Голубев пояснил, что у собак ограниченное количество потовых желез, поэтому основным способом охлаждения для них является частое дыхание. Однако при повышенной влажности воздуха этот метод становится малоэффективным. В группе риска, по его словам, находятся животные с хроническими заболеваниями, лишним весом, крупные особи, а также короткошерстные и лысые собаки, которые могут получить солнечный ожог. У щенков к тому же не до конца сформирован механизм терморегуляции, поэтому от экстремальной жары не защищена ни одна собака.

Кинолог подчеркнул, что морозы также опасны, но перегревание развивается значительно быстрее, чем переохлаждение. Если замёрзшего питомца сложно не заметить – он начинает поджимать лапы, беспокоиться и скулить, – то первые симптомы теплового удара легко пропустить. При этом, согласно исследованиям, к необратимым последствиям, вплоть до повреждений сердечной мышцы или центральной нервной системы, могут приводить даже однократные перегревания, не говоря уже о хронических.

В связи с этим Владимир Голубев призвал владельцев никогда не оставлять собак в машине, вольере или нагретой комнате, соблюдать меры безопасности во время прогулок, исключать активные выгулы в пик солнечной активности, а также обеспечивать питомцам постоянный доступ к воде и прохладному месту.