Псковский губернатор поздравил жителей трёх районов с днём освобождения от фашистов

14:02, 12 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Идрицы, Пустошкинского и Пушкиногорского районов с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравление губернатор разместил в своём канале в мессенджере MAX.

Глава региона подчеркнул, что, сколько бы лет ни прошло, память о защитниках Отечества, освободивших родную землю, и о самоотверженных тружениках, возродивших города и посёлки, всегда будет жить в сердцах потомков.

«Стойкость духа героев Великой Отечественной войны, их мужество и безграничная преданность Родине и сегодня служат примером для наших бойцов, которые с честью выполняют свой долг, защищая национальные интересы страны. Мы гордимся нашими воинами, поддерживаем их и верим в Победу», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

«Вечная слава защитникам Отечества!» – добавил глава региона.