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Общество

Конкурс «Лучшее летнее оформление» запустили в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал старт конкурса на «Лучшее летнее оформление». Инициатива реализуется в рамках туристического проекта «Псковские каникулы». Глава региона пригласил к участию всех жителей и представителей бизнеса в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: из канала Михаила Ведерникова в MAX

Для участия необходимо украсить фасад, витрину или входную группу здания, используя брендбук «Псковские каникулы», разработанный в рамках проекта.

Оценка работ пройдёт в двух форматах: для организаций и предприятий победителя выберет экспертное жюри, а в номинации «Народное признание» победителя определят с помощью интернет‑голосования.

Приём заявок открыт с 1 августа по 15 сентября. Итоги конкурса подведут в октябре.

Заявки с фото‑ и видеоматериалами нужно направлять на электронную почту: konkurs@pskovadmin.ru.

Конкурсные работы оценят в нескольких номинациях: оценят объекты торговли, сервиса и услуг, организации гостиничного и ресторанного бизнеса, социальные объекты – школы, детские сады, учреждения спорта, культуры, здравоохранения и другие.

Победители в этих категориях получат премии в размере от 100 до 250 тысяч рублей.

Также предусмотрена отдельная номинация – «Народная инициатива». В ней будут оценивать оформление балконов, лоджий, окон квартир и придомовых территорий. Лучшие работы в этой категории наградят премиями от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX предложил жителям региона поделиться историями о людях, событиях, обычаях и традициях родного края. По его словам, собранные материалы станут основой необычного туристического маршрута по набережной реки Великой.

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Конкурс «Лучшее летнее оформление» запустили в Пскове

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