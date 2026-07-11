Жители Плюсского района остались без света из-за непогоды

19:14, 11 июля 2026, ПАИ

Массовое отключение электроэнергии из-за погодных условий произошло в Плюсском районе. Об этом сообщила глава муниципального округа Наталья Иванова в своём официальном канале на платформе MAX.

Она отметила, что бригады уже активно работают над устранением последствий непогоды. Глава округа также напомнила местным жителям телефон горячей линии «Россетей»: 8 (800) 220-0-220 и единой дежурно-диспетчерской службы: +7 (81133) 2-13-55.

Напомним, сегодня, 11 июля, в Псковской области в большинстве районов ожидались кратковременные дожди, в отдельных районах – ливни и грозы. Позднее от МЧС поступило предупреждение о грозах и усилении ветра.