Движение по улице Вокзальной ограничат сегодня в Пскове

08:00, 13 июля 2026, ПАИ

Движение транспорта на участке улицы Вокзальной ограничат сегодня, 13 июля, в Пскове, сообщили ПАИ в городской администрации.

Ограничения затронут отрезок от улицы Льва Толстого до дома № 54б на Октябрьском проспекте. Как пояснили в администрации, основанием для введения указанных мер выступают запланированные дорожные работы: при наступлении хорошей погоды подрядная организация приступит к нанесению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и заранее продумывать пути объезда. Городские власти приносят извинения за временные неудобства.