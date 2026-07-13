До +30 градусов прогнозируют сегодня в Псковской области

07:21, 13 июля 2026, ПАИ

Жара до +30 градусов ожидается сегодня, 13 июля, в Псковской области. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность, днём осадков не ожидается. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области днём составит от +25 до +30 градусов.