До +30 градусов прогнозируют сегодня в Псковской области
Жара до +30 градусов ожидается сегодня, 13 июля, в Псковской области. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского гидрометцентра, в понедельник в регионе ожидается переменная облачность, днём осадков не ожидается. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области днём составит от +25 до +30 градусов.
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