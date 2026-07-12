Как уберечься от жары: советы псковского минздрава
Жаркая погода требует особого внимания к здоровью, напомнили в министерстве здравоохранения Псковской области.
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Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области
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Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области
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Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области
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Фото: предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области
Специалисты рассказали о шести правилах, как обезопасить себя в жару. Первое – необходимо надеть головной убор, а также не находится на открытом солнце слишком долго. Кроме того, рекомендуется пользоваться солнцезащитным кремом или лосьоном.
В жаркую погоду нужно регулярно пить воду, чаще отдыхать в тени и избегать прогулок с 11:00 до 16:00, когда солнце греет сильнее всего.
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