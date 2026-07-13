Участок дублёра Крестовского шоссе перекроют на пять дней в Пскове
Участок дублёра Крестовского шоссе перекроют на пять дней в Пскове. Согласно информации из официальной группы администрации города в соцсети «ВКонтакте», ограничение будет действовать с 13 по 17 июля.
Ограничение коснётся участка дороги вблизи Крестовского шоссе, 23 и улицы Временной.
Для объезда перекрытого отрезка водителям предложено использовать само Крестовское шоссе. Городские власти призвали участников движения учитывать данную информацию при планировании поездок.
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