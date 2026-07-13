Участок дублёра Крестовского шоссе перекроют на пять дней в Пскове

07:01, 13 июля 2026, ПАИ

Участок дублёра Крестовского шоссе перекроют на пять дней в Пскове. Согласно информации из официальной группы администрации города в соцсети «ВКонтакте», ограничение будет действовать с 13 по 17 июля.

Ограничение коснётся участка дороги вблизи Крестовского шоссе, 23 и улицы Временной.

Для объезда перекрытого отрезка водителям предложено использовать само Крестовское шоссе. Городские власти призвали участников движения учитывать данную информацию при планировании поездок.