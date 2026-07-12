До +30 градусов прогнозируют в Псковской области 13 июля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов, днём – от +25 до +30 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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