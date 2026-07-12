День рыбака отмечают в Псковском районе
День рыбака отмечают в деревне Щиглицы в Псковском районе сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
Мастер-классы, детская интерактивная площадка с аттракционами, концертная программа артистов Псковского районного центра культуры и уха – так празднуют День рыбака в Щиглицах.
Отметим, что День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников пожелал рыбакам региона щедрого клёва.
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