День рыбака отмечают в Псковском районе

13:25, 12 июля 2026, ПАИ

День рыбака отмечают в деревне Щиглицы в Псковском районе сегодня, 12 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Мастер-классы, детская интерактивная площадка с аттракционами, концертная программа артистов Псковского районного центра культуры и уха – так празднуют День рыбака в Щиглицах.

Отметим, что День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников пожелал рыбакам региона щедрого клёва.