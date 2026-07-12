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Общество

Михаил Ведерников: Иван Василёв стоял у истоков Псковского археологического общества

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжил знакомить жителей региона с новым выпуском рубрики «Русской славы земля», посвящённым Ивану Ивановичу Василёву, которому на этой неделе исполнилось 190 лет со дня рождения.

Глава региона подчеркнул, что Иван Василёв был не только учёным, но и активным общественным деятелем.

«Он стоял у истоков Псковского археологического общества, участвовал в организации Музея псковских древностей, публичной библиотеки, театра, Ботанического сада, который мы сегодня знаем как Летний сад, и даже пароходного движения до Черёхи. Всё это он успевал совмещать с заботой о троих детях, которые выросли достойными людьми и оставили о себе память», – написал Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что спустя почти два века псковичи помнят заслуги Ивана Василёва и продолжают его дело по сохранению истории и изучению родного края.

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