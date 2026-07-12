Псковская городская поликлиника проведет выездную диспансеризацию для жителей Пристани-1

17:56, 12 июля 2026, ПАИ

Псковская городская поликлиника проведет выездную диспансеризацию для жителей микрорайона Пристань-1 с 13 по 17 июля. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

На территории микрорайона будет развернут мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), где все желающие смогут проверить состояние своего здоровья. Медицинский автомобиль будет ежедневно принимать пациентов с 9:00 до 14:00.

Перечень доступных исследований включает: измерение уровня глюкозы и холестерина (экспресс-метод); электрокардиограмма (ЭКГ); измерение внутриглазного давления; антропометрия (рост, вес, окружности); биоимпедансметрия (анализ состава тела); флюорография.

Мобильный пункт будет располагаться на площадке конечной остановки автобусного маршрута № 8а (СНТ «Пристань-1»).

Для прохождения обследований при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).