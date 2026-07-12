МЧС напоминает псковичам о важности установки пожарных извещателей

17:38, 12 июля 2026, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области призывают жителей региона позаботиться о безопасности своих домов и установить пожарные извещатели.

В ведомстве напомнили, что невозможно предугадать, когда может начаться пожар. Часто беда приходит ночью, когда люди крепко спят и не чувствуют, как едкий дым постепенно заполняет комнату.

Сотрудники МЧС отмечают, что среди всех современных технологий есть простой прибор, который может спасти жизнь. Пожарный извещатель не заметен в интерьере и не требует сложной настройки. Он реагирует на дым, издаёт громкий звук, разбудит человека ночью и даст те самые драгоценные минуты, чтобы выйти из дома и вызвать помощь.

В ведомстве пояснили, что извещатель можно приобрести в специализированном магазине или на маркетплейсе. При этом спасатели настоятельно рекомендуют выбирать только сертифицированные устройства и регулярно проверять их исправность.