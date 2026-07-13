Энергетики ликвидируют последствия штормов в Псковской области

09:45, 13 июля 2026, ПАИ

Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия штормов с ливнями и грозами, сообщается в канале «Россети Северо-Запад» в мессенджере MAX.

Специалисты уже восстановили электроснабжение в 961 населённом пункте в Новгородской области и в 105 населённых пунктах в Псковской области.

Энергетики будут круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды. В Новгородском и Псковском филиалах «Россетей» действует особый режим.

Также в компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что энергетики перешли в режим повышенной готовности в Псковской области.