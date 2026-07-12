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Общество

Псковичей приглашают на экскурсию по литературным местам города

Литературная экскурсия «Псковские страницы», посвящённая книжной и культурной памяти Псковской земли, пройдёт 16 июля в 17:00. Об этом ПАИ сообщили в центре туризма и творческой индустрии Пскова.

Изображение: организаторы

Во время прогулки псковичи узнают о том, как город отражён в произведениях русских писателей и где жили или бывали авторы, чей творческий след связан с Псковом.

Маршрут включает места, связанные с «Городом Энск» Андрея Каверина, эпизоды из «Псковитянки» Мея и «Мелкого беса» Сологуба. Участники узнают, где в 1963 году останавливался Иосиф Бродский и кому он посвятил «Псковский реестр». В программе — история Евтушенко и его стихов о псковских башнях, эпизоды из биографии Маяковского, который называл себя «королём псковским», а также истории о Михаиле Зощенко, работавшем в Пскове милиционером, и воспоминания Сергея Довлатова из «Заповедника».

Место сбора: улица Георгиевская, дом 4. Экскурсия продлится два часа. Экскурсионная группа будет от пяти до пятнадцати человек. Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна: +7 (8112) 29‑01‑01.

«Экскурсия будет интересна как знатокам, так и любителям литературы», — подчеркнули в центре туризма.

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