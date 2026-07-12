Псковский музей приглашает посмотреть отреставрированные иконы в День апостолов Петра и Павла

18:29, 12 июля 2026, ПАИ

Память первоверховных апостолов Петра и Павла отмечают православные 12 июля. Этот день - один из великих недвунадесятых праздников. По церковному преданию, Пётр и Павел были казнены в Риме в один день (29 июня по старому стилю, 12 июля по новому) и издавна почитаются за неусыпные труды по распространению Евангелия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В собрании Псковского музея-заповедника есть множество икон, изображающих Петра и Павла. К примеру, они изображены в центре уникального апостольского деисусного чина XV века иконостаса из церкви Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья в Пскове.

Иконы этого чина прошли масштабную профессиональную реставрацию в Центре имени Грабаря и теперь экспонируются в выставке «Живопись древнего Пскова» в Поганкиных палатах.