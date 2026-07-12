Летние каникулы: как сделать отдых ребёнка безопасным
Игры во дворе, самостоятельные поездки, общение со сверстниками и не только — всё это часть летнего досуга, который требует внимания к безопасности. Беспечность взрослых порой приводит к трагедиям, которых можно было избежать, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Псковской области.
Специалисты ведомства напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности.
«Следуйте простым правилам — и лето для ваших детей станет не только незабываемым, но и безопасным», – добавили в Следственном комитете.
Подробнее в карточках.
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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Фото: следственное управление Следственного комитета России по Псковской области
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