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Общество

Восемь псковских проектов получили федеральные гранты на Форуме семей в ПсковГУ

Итоги грантового конкурса в рамках VII Форума молодых семей Псковской области, проходившего в Псковском государственном университете, подвели федеральные эксперты «Росмолодёжи». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПсковГУ

Грантовую поддержку в размере от 100 до почти 500 тысяч рублей получили восемь проектов псковских авторов: Маргариты Зверевой, Софии Ильиной, Егора Гронского, Ульяны Бобылевой, Алёны Ивановой, Анны Логиновой, Анны Мизгирёвой и Никиты Ратникова.

В конкурсе участвовали инициативы разной направленности — семейные фестивали, мероприятия в формате арт‑науки и молодёжных научных форумов, праздники для студенческих отрядов и творческие мастер‑классы. Эксперты оценивали социальную значимость проектов, их реалистичность и устойчивость эффекта для сообщества.

Федеральный эксперт «Росмолодёжь. Гранты» Кирилл Нуретдинов отметил, что победители получат возможность воплотить свои идеи в жизнь и принести пользу целевой аудитории.

Организатор форума Олеся Назарой подчеркнула важность привлечения федеральных средств в регион: средства дадут дополнительный импульс для развития культурной и общественной жизни Псковской области и сделают её события ярче и более разнообразными.

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