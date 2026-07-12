Поисковый отряд «Лиза Алерт»: Мы будем искать тех, кто не сумел уберечь себя и своих детей

19:43, 12 июля 2026, ПАИ

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» на фоне летней жары и купального сезона призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности у воды и напомнили о главных ошибках, которые приводят к трагедиям.

Спасатели подчёркивают, что всегда нужно следить за детьми, когда отдыхаете возле воды. По их словам, телефон, весёлая компания и алкоголь становятся врагами тех, кто пришёл на пляж с детьми. У ребёнка на купание без взрослых должен быть строжайший запрет.

Постоянно контролируйте детей в воде, даже если они хорошо плавают, добавили специалисты. Обращайте внимание на необычное поведение: хаотичное погружение и всплытие, голова откинута назад, широко открытый рот, разводящиеся в стороны руки – это признаки немедленной опасности.

Научите ребёнка не пытаться спасать тонущего самостоятельно, а сразу звать на помощь взрослых. Никогда не купайтесь в запрещённых местах – там могут быть скрытые подводные опасности или проходы водного транспорта.

Кроме того, нельзя нырять в незнакомых местах, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, при плохом самочувствии, шторме или сильных волнах.

При использовании гидроциклов, лодок, сапов, байдарок и катеров соблюдайте технику безопасности, следите за погодой и перемещайтесь по знакомым акваториям. Все участники водных прогулок и путешествий обязаны быть в спасательных жилетах.

В отряде отмечают, что с наступлением лета начался и «сезон поисков на воде»: волонтёры привлекают добровольцев, местных жителей, кинологов, беспилотники и водолазов в надежде найти пропавших живыми.

«Мы будем искать тех, кто не сумел уберечь себя и своих детей. Привлекать добровольцев, местных жителей, кинологов, БПЛА, водолазов и надеяться на то, что в этот раз причиной пропажи будет всё-таки не вода. Потому что если это вода, то у таких поисков хорошего окончания не бывает», – подчеркнули в поисковом отряде.