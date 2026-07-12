Аварийное отключение электроснабжения оставило жителей Локнянского района без света

20:01, 12 июля 2026, ПАИ

Временно прекращена подача электроэнергии в ряде населённых пунктов Локнянского района из-за аварийной ситуации на электросетях. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

В зону отключения попали в Локне улица Кушнаренко и частично улица Шарикова. Электроэнергии также не будет в деревнях Башово, Самолуково, Алексеевское, Заклюка, Орешково, Василёво, Бурносово, Грихново, Среднее, Осипово Село, Рожново, Горки, Савино, Иванцево, Свинухово, Заход, Пузево, Леоново, Ушаково, Жарки, Каменка, Лёвково, Раменка, Доронцово.

Администрация Локнянского муниципального округа обратила внимание, что в Локне в связи с особенностями переключения энергосетей во время ликвидации аварии, электроснабжение может временно отсутствовать или работать с перебоями и на других прилегающих улицах посёлка.

Электроснабжение во всех населённых пунктах будет восстановлено сразу после завершения аварийно‑ремонтных работ.

Контакты для связи и подачи заявок: единая аварийно‑диспетчерская служба 8‑800‑220‑0‑220 (бесплатно, круглосуточно), с мобильного: 220, ЕДДС Локнянского округа 8-811-39-2‑21‑96.

«Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание», – добавили в администрации.