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Общество

Навигацию для абитуриентов СПО подготовило министерство образования Псковской области

Навигацию для абитуриентов подготовило министерство образования Псковской области. Специалисты напомнили, что в учреждениях СПО продолжается приёмная компания. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Изображение: министерство образования Псковской области

Документы на очную форму обучения принимают до 15 августа. В большинство колледжей зачисление проходит по среднему баллу аттестата. Для творческих и некоторых других специальностей предусмотрены испытания.

Абитуриенты по целевому договору имеют первоочередное право на зачисление независимо от среднего балла. Заключить договор можно на платформе «Работа России» в разделе «Целевое обучение».

Подробнее в карточках.

  • Навигацию для абитуриентов СПО подготовило министерство образования Псковской области
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Навигацию для абитуриентов СПО подготовило министерство образования Псковской области
    Фото: министерство образования Псковской области
  • Навигацию для абитуриентов СПО подготовило министерство образования Псковской области
    Фото: министерство образования Псковской области

Со списком учебных заведений можно ознакомиться на сайте министерства образования Псковской области.

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