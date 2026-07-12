Навигацию для абитуриентов СПО подготовило министерство образования Псковской области

20:22, 12 июля 2026, ПАИ

Навигацию для абитуриентов подготовило министерство образования Псковской области. Специалисты напомнили, что в учреждениях СПО продолжается приёмная компания. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Документы на очную форму обучения принимают до 15 августа. В большинство колледжей зачисление проходит по среднему баллу аттестата. Для творческих и некоторых других специальностей предусмотрены испытания.

Абитуриенты по целевому договору имеют первоочередное право на зачисление независимо от среднего балла. Заключить договор можно на платформе «Работа России» в разделе «Целевое обучение».

Подробнее в карточках.



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области



Фото: министерство образования Псковской области





Со списком учебных заведений можно ознакомиться на сайте министерства образования Псковской области.