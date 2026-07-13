Арт-объект «Утиный домик» смастерили жители Острова

10:56, 13 июля 2026, ПАИ

Плавучий домик для птиц смастерили жители Острова. Арт-объект под названием «Утиный домик», расположенный на местном пруду, создал дворник управляющей компании, председатель ТОС «Меркурий» и житель дома № 24, пишет газета «Островские вести».



Фото: Галина Иванова



Фото: Галина Иванова



Фото: Галина Иванова





Новая плавучая конструкция, по словам местных жителей, тут же привлекла внимание водоплавающих. Утки и селезни ежегодно собираются на пруду, чтобы вывести птенцов, но нередко сталкиваются с различными опасностями в виде хищных птиц, собак, кошек и недобросовестных граждан. Плавучий домик обеспечивает крылатым жителям водоёма безопасность и комфорт.

Как отметили мастера, арт-объект на улице Меркурьева ещё не закончен. В планах – дополнить конструкцию различными декоративными инсталляциями из проволоки и элементами освещения с использованием солнечных батарей.