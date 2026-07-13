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Общество

Арт-объект «Утиный домик» смастерили жители Острова

Плавучий домик для птиц смастерили жители Острова. Арт-объект под названием «Утиный домик», расположенный на местном пруду, создал дворник управляющей компании, председатель ТОС «Меркурий» и житель дома № 24, пишет газета «Островские вести».

  • Плавучий домик на пруду
    Фото: Галина Иванова
  • Плавучий домик на пруду
    Фото: Галина Иванова
  • Плавучий домик на пруду
    Фото: Галина Иванова

Новая плавучая конструкция, по словам местных жителей, тут же привлекла внимание водоплавающих. Утки и селезни ежегодно собираются на пруду, чтобы вывести птенцов, но нередко сталкиваются с различными опасностями в виде хищных птиц, собак, кошек и недобросовестных граждан. Плавучий домик обеспечивает крылатым жителям водоёма безопасность и комфорт.

Как отметили мастера, арт-объект на улице Меркурьева ещё не закончен. В планах – дополнить конструкцию различными декоративными инсталляциями из проволоки и элементами освещения с использованием солнечных батарей.

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