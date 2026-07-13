Пожилой великолучанин понесёт наказание за хранение героина спустя 15 лет розыска

10:35, 13 июля 2026, ПАИ

Находившийся в розыске 15 лет великолучанин понесет наказание за хранение героина, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в 2009 году в доме у 79-летнего мужчины был проведен обыск, во время которого сотрудники УФСКН по Псковской области обнаружили и изъяли три свертка с героином. Однако после возбуждения уголовного дела великолучанин скрылся, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. Через 15 лет местонахождение обвиняемого удалось установить – он жил в Краснодарском крае по поддельному паспорту.

Сейчас мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы за другое преступление.

В связи с установлением места нахождения обвиняемого уголовное дело возобновлено, прокурор Великих Лук утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Отметим, санкция части 1 статьи 228 УК РФ УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.