В Пскове и Великих Луках тушили торговый комплекс, гаражи и автомобили

10:44, 13 июля 2026, ПАИ

За минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения Псковской области шесть раз выезжали на ликвидацию техногенных пожаров. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении МЧС России.

Самый крупный пожар произошел 10 июля в Пскове. Сообщение о возгорании в одноэтажном торговом комплексе на проспекте Энтузиастов поступило в 12:32. Огонь уничтожил кровлю и внутренние помещения здания. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. Пожар ликвидировали 17 сотрудников МЧС с привлечением пяти единиц техники.

В этот же день в 14:50 в Великих Луках на улице Яна Арно полностью выгорел гараж площадью 24 квадратных метра. Находившийся внутри автомобиль ВАЗ 2003 года выпуска сгорел. Предварительной причиной происшествия называют неисправность электрооборудования машины. В тушении участвовали 10 пожарных и три единицы техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом и хозяйственную постройку.

Позже, в 21:34, в гаражно-строительном кооперативе «Междупутье» в Великих Луках загорелся мусор. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

11 июля в Великих Луках на улице Рабочий Поселок полностью выгорел нежилой дом, также огонь уничтожил кровлю. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. Пожар тушили семь сотрудников МЧС и три единицы техники.

12 июля в деревне Юрино Островского района произошло возгорание в жилом доме. Огонь повредил стену, пол и потолок одной из комнат на площади шесть квадратных метров. По предварительным данным, пожар также возник из-за аварийного режима работы электрооборудования. Дом и хозяйственную постройку удалось спасти.

Еще один пожар произошел в этот же день в Пскове на улице Крестки. В автомобиле Mitsubishi Space Wagon 1999 года выпуска огонь повредил приборную панель на площади один квадратный метр. Предварительной причиной вновь стало короткое замыкание. На месте работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.